شكرا لقرائتكم خبر عن السادات الديمقراطى: ثورة 30 يونيو حافظت على الهوية الوطنية.. وتصدت لأهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو، حافظت على الهوية الوطنية والمصرية لمصر وشعبها العظيم بعدما كانت مهددة بالضياع على يد أهل الشر، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو واجهت قوي الشر الداخلية والخارجية.

وأضاف "السادات" :" المصريون في هذه الثورة استردوا وطنهم من أهل الشر الذين حاولوا اختطاف البلاد ودخوها في حروب أهلية وطائفية، مشيرا إلي أن مصر الآن فى مرحلة تطور وتعافى مما مرت به قبل ثورة 30 يونيو، مؤكدا إن القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة فى ثورة 30 يونيو عام 2013 بقيادة المشير عبد الفتاح السيسى أنذاك إنحازت لإرادة الشعب لتنقذ مصر والمنطقة العربية بأسرها من مصير مظلم ووضع مصر على الطريق الصحيح، وسريعًا حقق الأمن والأمان والاستقرار وحارب الإرهاب.

وأعرب "السادات" عن ثقته فى قدرة مصر بفضل قياداتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وتماسك ووحدة شعبها على تخطى جميع الصعاب التى تواجهها وفى مقدمتها التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، مشيراً الى أن أكبر دليل ذلك نجاح مصر فى تخطى أزمة فيروس كورونا ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس السيسى عام 2016 والتى ساندها كل المصريين.