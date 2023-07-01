شكرا لقرائتكم خبر عن "نحتاج رؤية الأبناء فى العيد".. 6 أسئلة شائكة حول استضافة الصغير.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "نظرة تشريعية.. صرخة الأباء: (نحتاج أبنائنا في يوم العيد).. 6 أسئلة شائكة حول استضافة الصغير"، استعرض خلاله الإشكالية الأذلية حول استضافة الصغير، والإجابة على السؤال هل غياب النص القانونى خلل تشريعى؟ هل يوجد نص قانوني يمكن للأب أن يستند إليه في طلب الاستضافة؟ وما هو السند الذي يرتكن عليه الأباء في طلب الاستضافة؟

ومسالة الاستضافة وما مرت بيها أمام ساحات القضاء من نزاعات حسمت مؤخر لصالح الحاضنة برفض طلبات الاستضافة أستنادا إلي عدم صدور نص قانوني يبيح استضافة الأب لأبنائه اللهم إلا بعض الأحكام التي صدرت علي أستحياء بأحقية الأب في أستضافة أبنائه، فلا يوجد نص تشريعي في قانون الأحوال الشخصية صراحة يبيح للأب المطالبة بأحقيته في أصطحاب صغيره إلي منزله وما تناوله المشرع هو حق الأب في الرؤية في أحدي الأماكن المعدة لذلك، وهذا غاية ما يمكن للأب الحصول عليه ساعتان أو ثلاثة مرة كل أسبوع في مكان يعج بالصراعات بين الحاضنات والاباء، وإليكم التفاصيل كاملة:

أين قانون الأحوال الشخصية؟ صرخة الآباء: "نحتاج أبنائنا فى يوم العيد" 6 أسئلة شائكة حول "استضافة الصغير".. هل غياب النص القانونى خلل تشريعى؟.. وخبير: امتناع الحاضن عن تنفيذ الرؤية عقوبته تصل للحبس

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