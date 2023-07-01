انت الان تتابع خبر وزير الخارجيَّة يناقش مع نظيره السويديّ تداعيات حرق القرآن الكريم والإساءة له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، ان "حسين تلقى اتصالا هاتفيّاً، من نظيره السويديّ توبياس بيلستروم، وجرى خلال الإتصال مناقشة تداعيات حرق القرآن الكريم من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويديّة ستوكهولم، يوم الأربعاء المُوافِق 2023/6/28".وأعرب حسين عن "إدانة واستنكار جُمْهُوريَّة العراق الشديدين، لهذا العمل الشنيع الذي يمثّل إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويأجج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل إستفزازًا خطيرًا لهم".

وأشار إلى أنَّ "حرق نسخة من المصحف الشريف لا يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما للتحريض على العنف وزرع الكراهية ودعم ظاهرة الاسلاموفوبيا"، مُطالبًا الحكومة السويديّة "باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الشخص، داعيًا إلى تسليمه للحكومة العراقيَّة من أجل محاكمته وفق القانون العراقيّ".

من جانبه، أعرب وزير الخارجيَّة السويديّ عن "استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مُعبرًا عن عميق أسفه لما حدث"، مُؤكِّداً أنَّ "الحكومة السويديّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنَّها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".

وأضاف، أنَّ "حكومة السويد تتفهم تماماً أنَّ المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".

