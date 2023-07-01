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مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حادث انقلاب وقع اليوم في مركبة نوع بيجو صالون أجرة على طريق ميسان واسط قرب قرية الهدى راح ضحيته اثنان من وإصابة ثلاثة اخرين".

وأشارت الى ان "سبب الحادث خلل في الجهاز الميكانيكي للمركبة، مما ادى إلى انحراف المركبة عن الطريق العام وانقلابها".


وأضافت، انه "تم خروج مفرزة المختصة وإجراء المخطط المرور وتسليمه إلى مركز الشرطة ونقل المصابين إلى المستشفى".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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