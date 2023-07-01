انت الان تتابع خبر مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث سير في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "حادث انقلاب وقع اليوم في مركبة نوع بيجو صالون أجرة على طريق ميسان واسط قرب قرية الهدى راح ضحيته اثنان من وإصابة ثلاثة اخرين".

وأشارت الى ان "سبب الحادث خلل في الجهاز الميكانيكي للمركبة، مما ادى إلى انحراف المركبة عن الطريق العام وانقلابها".



وأضافت، انه "تم خروج مفرزة المختصة وإجراء المخطط المرور وتسليمه إلى مركز الشرطة ونقل المصابين إلى المستشفى".