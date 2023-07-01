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الطيران المدني السوداني تمدد فترة إغلاق المجال الجوي حتى 10 يوليو الجاري

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ياسر رشاد - القاهرة -  أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية بيانًا، أعلنت فيه تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني.

 وسيجري إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية.

 وأُغلق المجال الجوي في السودان أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

 وأدى الصراع إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليًا.

 وأبرم الجيش والدعم السريع أكثر من هدنة سرعان ما كان يتمّ خرقها.

 ويحتاج 25 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.

 ودعا رضوان نويصر، الخبير الأممي لحقوق الإنسان، مجلس الأمن إلى سرعة التدخل لحل الصراع الخطير في السودان.

 كما ناشدت نائبة رئيس البعثة الأممية للسودان والمنسقة الإنسانية المقيمة في السودان كليمونتين أونكويتا سلامي في حديث مع "العربية" و"الحدث" طرفي النزاع لاحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

 وحذرت نقابة أطباء السودان المركزية من خطورة استمرار اغتيال الكوادر الطبية واستهداف المستشفيات بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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