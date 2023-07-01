وفاة 48 شخصًا في حادث سير بكينيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت دولة كينيا، مصرع لا يقل عن 48 شخصًا اثر حادث طريق غرب البلاد، عقب اصطدام شاحنة بمركبات أخرى ومشاة عند تقاطع مزدحم.

كشف جيفري مايك، قائد الشرطة في كينيا، عن مصرع 48 شخصًا في حادث سير اصطدام شاحنة بمركبات أخري ومشاة عند تقاطع مزدحم، كحصيلة أولية، متوقعًا بأن يوجد شخص أو شخصان آخرون مازالوا عالقين في الشاحنة.

قال مايك، إنه نقل 30 مصابًا إلي المستشفيات المجاورة من موقع الحادث، كان التصادم وقع علي الطريق السريع بين بلدتي كيريشو وناكورو غرب البلاد بمفترق طرق مزدحم.

وأضاف أن الشاحنة كانت علي طريق كيرتشو، فقدت السيطرة واصطدمت بـ8 سيارات ودراجات بخارية، علاوة عن وجود أشخاص علي الطريق وأخرون مشغولين بأشياء أخري غرب البلاد.

الأطباء

قال كولينز كيبكوش ، كبير الأطباء في مستشفى مقاطعة كيريشو ، إنه استقبل 45 جثة ، لكن نُقل آخرون أيضًا إلى منشآت منفصلة، مضيفًا بأن الأنقاذ مستمر.

وقال الصليب الأحمر الكيني ، الذي أرسل سيارات إسعاف وعمال إنقاذ إلى مكان الحادث ، إن الأمطار الغزيرة أعاقت عمليات الإنقاذ.

شهود عيان

قالت شاهدة على الحادث مورين جيبوتش: “كانت الشاحنة تسير بأقصى سرعة وتزميرحاول تجنب عدة سيارات قبل أن يجد نفسه في وسط السوق سمعت الناس يقولون إن السيارة فقدت مكابحها”.

واضافت "لكني لا اعرف ما اذا كان هذا هو الحال".

وأشار وزير النقل كيبشومبا موركومين على تويتر إلى أنه سيتم فتح تحقيق بعد انتهاء عمليات الإنقاذ لتحديد أسباب الحادث.

قال شاهد آخر جويل روتيتش، "لقد وقع الحادث في لحظة، لم يكن لدى الكثير منهم الوقت للفرار".

وأضاف: "كان هناك ارتباك كبير كان الناس يصرخون ويركضون".

وأشار على شبكة التواصل الاجتماعي إلى أنه "من المحزن أن نلاحظ أن من بين القتلى بعض الشباب الذين وُعدوا بمستقبل مشرق وتجار نفذوا مهامهم اليومية".

وكتب حاكم مقاطعة كيريتشو إريك موتاي على فيسبوك: "قلبي محطم".

وأضاف "إنه وقت مظلم لسكان كيريشو ، وهي منطقة جبلية تشتهر بمزارع الشاي الشاسعة"، وفقًا لهيئة النقل والسلامة الوطنية في البلاد ، توفي 4690 شخصًا في حوادث طرق العام الماضي في كينيا.

حوادث المرور شائعة في أفريقيا، وكان تصادم بين حافلة وشاحنة قد قتل بالفعل عشرين شخصًا في يناير في السنغال ، بعد أسبوع من مقتل أكثر من 40 شخصًا في حادث آخر.