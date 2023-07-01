جامعة الأمير سطام.. رابط التسجيل واستعراض المقررات المطروحة للفصل الصيفي لعام 1444هـ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز السعودية، أن عمليات الحذف والإضافة واستعراض المقررات المطروحة وفق الخطة للفصل الصيفي للعام 1444هـ متاحة حاليًا عبر بوابة الخدمات الأكاديمية للطلاب والطالبات.

جمعة الأمير سطام..مواعيد التسجيل عبر بوابة الخدمات الإلكترونية

ولفتت عمادة القبول عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إلى أن التسجيل متاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الصيفي، حتى نهاية يوم الأحد الموافق 14-12-1444هـ، وذلك من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية http://eserve.psau.edu.sa

وكانت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة سطام أعلنت من قبل عن التقويم الأكاديمي للفصل الصيفي للعام 1444هـ، وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور هشام بن عبدالعزيز بأنه سيتاح التسجيل "الحذف والأضافة" إلكترونيًا أولًا للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الصيفي، ثم سيتاح لبقية طلاب وطالبات الجامعة وذلك من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية للطالب.

وعن مواعيد التسجيل جاءت كالتالي: