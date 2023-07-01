مظاهرات فرنسا.. النيران تلتهم أكثر من 1300 سيارة و234 مبنى

ياسر رشاد - القاهرة - تم إضرام النيران في أكثر من 1300 سيارة و234 مبنى في فرنسا خلال الليلة الماضية أثناء أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل فتى على يد الشرطة.

وحسب قناة BFMTV التلفزيونية: "أما فيما يتعلق بالأضرار المادية، فلقد تم تسجيل وقوع 2560 حريقًا في الأماكن العامة، وتم حرق 1350 سيارة، وكذلك احترقت أو تضررت 234 من المباني ".



ووفقًا للقناة، هاجم المحتجون 31 مركزًا لوزارة الداخلية و16 مركزًا للشرطة البلدية و11 ثكنة لقوات الدرك.

صباح يوم الثلاثاء الماضي، قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة، بعد ذلك اندلعت في عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ أيام عدة.

ووثق مواطن فرنسي حال مدينة باريس، صباح اليوم السبت، بعد 4 أيام من الاحتجاجات العنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين، على خلفية مقتل مراهق على يد الشرطة.



وكانت قد أفادت قناة "بي إف إم تي"، اليوم السبت، نقلًا عن بيانات وزارة الداخلية، أن نحو ألف شخص اعتقلوا في فرنسا خلال أعمال الشغب التي اندلعت الليلة الماضية، بعد مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة.

واندلعت أعمال شغب مستمرة منذ أيام عدة، في عدد من المدن الفرنسية، حيث أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.