شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ: 30 يونيو أعادت الهوية الوطنية لمصر وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو أعادت الهوية الوطنية والمصرية لمصر وشعبها العظيم، بعدما كانت مهدده بالضياع على يد جماعة الإخوان، مشددا أنها ثورة لم تحدث مسبقا في تاريخ مصر حيث شارك فيها الملايين ليقتلعوا جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، فكانت ثورة شعبية قام بها المصريون عندما أيقنوا الخطر على وطنهم العزيز ومن خلالها قضينا على مخططات هدم الدولة المصرية سواء الداخلية او الخارجية.

وأكد " المنزلاوى " أن مصر استردت بهذه الثورة التاريخية، الوطن وأصبحت الآن فى مرحلة تطور وتعافى مما مرت به قبل ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية وقتية وسيتم التغلب عليها بخطوات الإصلاح الاقتصادى والسياسي، وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى وما حققه من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة فى جميع أنحاء البلاد.

وتوجه المهندس محمد المنزلاوى بالتهنئة للرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة يونيو، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات التي تواجهها وفى مقدمتها التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية.