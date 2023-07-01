شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. 10 سنوات من الاستقرار والإنجازات بقيادة حكيمة واعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن السنوات الـ10 الماضية كانت مليئة بالإنجازات العظيمة والمشروعات العملاقة، من طرق وكبارى وكهرباء وطاقة واستزراع سمكى، ومشروعات صناعية وزراعية جعلت مصر تحقق نموا اقتصاديا أشادت به كافة المؤسسات المالية الدولية، وأن ما تحقق فى ظل القيادة الحكيمة والواعية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يكن يتحقق فى تلك المدة البسيطة، فقد كانت الحكومة والأجهزة تسابق الزمن بالفعل لتحقيق الطفرة الاقتصادية التى خططت لها القيادة السياسية للدولة وهو ما تحقق بالفعل.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة أن الطفرة الاقتصادية والتنموية الكبيرة التى تم تحقيقها لم تكن لترى النور لو لم تتمتع مصر بالاستقرار والأمن والأمان، والذى كان حريصا عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسار جنبا إلى جنب مع المشروعات العملاقة الطموحة، وكانت تضحيات رجال الجيش والشرطة وفدائيتهم فى تخليص البلاد من البؤر الإرهابية مضربا للأمثال ونقاط مضيئة فى تاريخ بطولات الجيش والشرطة كما كانا دائما درعا وسيفا لأمن مصر وأمانها داخليا وخارجيا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت إرادة شعبية، هبت لتنقذ مصر من براثن جماعة إرهابية، لم يكن همها سوى التكويش والتهام مصر وجعلها ولاية خاضعة لمخططاتهم التى كانت تنفيذا لأجندات خارجية، لم تكن تريد أبدا الخير لمصر، وكانت تخطط لتقسيم البلاد لعدة دويلات صغيرة حتى يتمكنوا من التحكم فى البلاد ومقدراتها وكسر شوكتها التى كانت دائما موجهة نحو أطماعهم وسدا منيعا لحماية المنطقة العربية ضد أطماع ومخططات التقسيم.

وواصل النائب أحمد إسماعيل، أن الشعب المصرى يقدر كثيرا ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية، خاصة فى الجانب الاجتماعى، بداية من تخلص المصريين من فيروس سى، الذى أكل أكبادهم طوال الفترة الماضية، وكذلك "100 مليون صحة"، وكذلك المبادرات التى راعت البعد الاجتماعى للمصرييين مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وكتف بكتف وغيرها من المبادرات التى وقفت بجوار كل محتاج دون المساس بكرامته وكبرياءه.