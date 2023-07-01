في بغداد.. أصحاب مولدات ينفذون إضراباً عن العمل

وسبق أن أعلنت محافظة بغداد تسعيرة الأمبير في العاصمة تترواح بين 6-14 ألف دينار، الأمر الذي اعتبرها أصحاب المولدات مجحفة بحقهم مع "تذبذب التيار الكهربائي".

وعلق أصحاب المولدات في مناطق عدة من جانب الكرخ، لافتات حددت فيها الأول من تموز موعداً لتنفيذ إضراب عن العمل ما لم يتم تغيير التسعيرة الحكومية.



وكان محافظ بغداد، محمد جابر العطا، لفت قبل أيام الى "توجيه الجهات المسؤولة بتسليم الحصة الوقودية لجميع أصحاب المولدات بدون استثناء ولا حجه لديهم برفع الأسعار"، مؤكدا: "سنتخذ المزيد من الإجراءات الرادعة للمخالفين للتسعيرة الرسمية".

وأضاف "لا يوجد أي حق لأصحاب المولدات بالإضراب او الخروج بتظاهرة وإيقاف عمل مولداتهم".