انت الان تتابع خبر عبر صفقتين.. باريس يستعد لفترة ما بعد مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مبابي قد أبلغ "بي إس جي" أنه لن يمدد عقده المقرر أن ينتهي في صيف 2024، وهو ما دفع النادي الفرنسي لبحث إمكانية بيعه هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لاعبين في مركز قلب الهجوم والجناح.



وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي حديقة الأمراء رصدوا 200 مليون يورو لضم البرتغالي برناردو سيلفا، والإنجليزي هاري كين.

وأضافت أن صفقة سيلفا هي الأسهل بالنسبة لسان جيرمان، بعد أن أبدى اللاعب شكوكا حول إمكانية استمراره مع مانشستر سيتي.

أما بالنسبة لصفقة لمهاجم المنتخب الإنجليزي، فتبدو أكثر تعقيدا، في ظل مغالاة توتنهام المالية، وفشل ريال مدريد في حسم الصفقة لصالح.

في ذات السياق، أشارت تقارير صحفية إلى أن كين توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ على الانتقال للفريق البافاري.