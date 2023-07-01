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ضبط مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة في محافظتين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة الكمارك، السبت، عن ضبط مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة في محافظتي البصرة وميسان.

وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط مسافرة اجنبية بحوزتها حبوب مخدرة".

 

وأضاف البيان "كما تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك الشيب التابع للمديرية آنفاً، من ضبط مسافر بحوزته مادة مخدرة نوع (ترياك)"، مشيراً الى "تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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