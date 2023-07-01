انت الان تتابع خبر كييف تضع شرطاً لبدء المفاوضات مع موسكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت شبكة "آر بي كا - أوكرانيا" عن زيلينسكي قوله: "تلك هي حدود عام 1991، بما في ذلك التي لا تتضمن جنوب شرق أوكرانيا فحسب، وإنما القرم أيضا".

ووقع زيلينسكي في الخريف الماضي مرسوماً جمهوريا يحظر التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



من جانبها، أشارت موسكو عدة مرات إلى استعدادها للتسوية السلمية في الأزمة الأوكرانية، لكن كييف فرضت حظرا على الحوار والتفاوض مع موسكو، وذلك على المستوى التشريعي في البلاد.

وبحسب ما ذكره ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، فإن موسكو مستعدة للنظر في خيارات زيلينسكي للتسوية، مع مراعاة مقترحات الجانب الروسي والوضع "على الأرض"... لكن أوكرانيا نفسها ليست مهتمة بهذا العرض.

وعلى التوازي من ذلك، وبحسب ما أكده الكرملين، فإن "الأولوية المطلقة حاليا تتمثل في تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية"، كما أكدت موسكو أن السيادة على الأراضي الروسية الجديدة وشبه جزيرة القرم ليست موضوعا للنقاش.