«فرنسا تحترق بعد مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة» .. ماكرون يلغي زيارة ألمانيا ومطالب بفرض حظر التجول

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن قصر الإليزيه، أن من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعديد من رؤساء البلديات، في ضوء الاضطرابات المستمرة في فرنسا.

وكان بعض السياسيين المحليين، قد طالبوا بفرض حظر التجوال وبتعزيزات للشرطة، من أجل التعامل مع أعمال الشغب العنيفة.

وفي وقت سابق يوم السبت، ألغى ماكرون زيارته الرسمية لألمانيا، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل، في ضوء الاضطرابات السياسية.

وحدثت الاضطرابات بسبب قتل الشرطة لشاب /17 عاما/ يقود سيارة أثناء فحص مروري يوم الثلاثاء الماضي.

تعزيزات

وشاركت حشود كبيرة في جنازة الصبي ذي الأصل الجزائري.

في هذه الأثناء دعا عمدة ليون إلى تعزيزات إضافية للشرطة في الليل.

وتم اعتقال 1300 شخص في أنحاء فرنسا في ليلة رابعة من أعمال الشغب التي شهدت أعمال تخريب ونهب واسعة النطاق.

الغاء الحفلات

وقد ألغت السلطات "مهرجان الفخر" الذي ينظمه المثليون في مدينة مرسيليا.

وألغيت أيضا حفلات المغنية الفرنسية ميل إرمن فارمر ليومي الجمعة والسبت في إحدى ضواحي باريس الشمالية، على الرغم من أن الكثيرين خيموا لعدة ايام أمام الاستاد الذي كانت ستقام فيه الحفلة لضمان الحصول على أفضل مكان.

كذلك كانت سلسلة متاجر "فناك" الفرنسية تستعد لليلة الأخيرة من مهرجان "فناك لايف باريس" ولكن تم إلغاؤه.

ودعت المناطق التعليمية في فرساي وباريس وكرمتيل مدراء المدارس إلى تأجيل أو إلغاء الاحتفالات المدرسية المخطط لها في نهاية العام.

وكانت أعمال شغب قد هزت مدنا فرنسية لليلة الرابعة على التوالي، حيث نشرت الحكومة 45 ألف شرطي وعدة عربات مدرعة لمواجهة الاضطرابات، التي أثارها مقتل نائل.

وقالت وزارة الداخلية يوم السبت على حسابها على تويتر: "العنف الذي وقع خلال الليل كان أقل حدة مقارنة بالليلة السابقة".

وتم إحراق العديد من المباني والمركبات ونهب متاجر في الاضطرابات التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدن مثل مرسيليا، وليون، وتولوز، وستراسبورغ، وليل.

كما تواصلت الاحتجاجات في باريس حيث قُتل نائل ، البالغ من العمر 17 عاما وهو من أصل جزائري ومغربي، بالرصاص خلال نقطة تفتيش مرورية يوم الثلاثاء الماضي، في ضاحية نانتير بالعاصمة الفرنسية.

وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن جنازته ستقام في وقت لاحق يوم السبت.

التمييز العنصري في صفوف قوات الأمن

وقد طلبت الأمم المتحدة الجمعة من فرنسا معالجة ما وصفتها بمشاكل التمييز العنصري في صفوف قوات الأمن لديها.

ورفضت الحكومة الفرنسية الاتهامات الموجهة من الأمم المتحدة بوجود العنصرية في أوساط الشرطة. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "أي اتهام بالعنصرية أو التمييز الممنهج في أوساط الشرطة في فرنسا هو اتهام لا أساس له من الصحة".

وشملت اعتقالات ليل الجمعة/السبت 80 شخصا في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، ثاني أكبر مدينة في فرنسا وتضم العديد من الأشخاص المنحدرين من أصول شمال أفريقية.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا هز منطقة الميناء القديم في مرسيليا. وقالت سلطات المدينة إنها تحقق في السبب، لكنها لا تعتقد أن هناك أي إصابات.

وقالت الشرطة إن مثيري الشغب في وسط مرسيليا نهبوا متجرا للأسلحة النارية، وسرقوا بعض بنادق الصيد لكن دون ذخيرة. وقالت الشرطة إن شخصا اعتقل ومعه بندقية على الأرجح من المتجر، الذي يقبع الآن تحت حراسة الشرطة.

إرسال قوات إضافية

ودعا عمدة مرسيليا، بينوا بايان، الحكومة الفرنسية إلى إرسال قوات إضافية على الفور.

وقال في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "مشاهد النهب والعنف غير مقبولة".

وأصيب ثلاثة من ضباط الشرطة بجروح طفيفة في ساعة مبكرة من صباح السبت. وحلقت مروحية تابعة للشرطة في سماء المنطقة.

وفي ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا، نشرت شرطة الدرك ناقلات جند مدرعة وطائرة هليكوبتر.

وكان وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، قد طلب من السلطات المحلية وقف سير الحافلات والترام، وكتب لرجال الإطفاء وضباط الشرطة يقول إنه "يمكنه الاعتماد عليهم".

وردا على سؤال في برنامج إخباري تلفزيوني عن احتمال إعلان الحكومة حالة الطوارئ، قال دارمانان: "بكل بساطة، نحن لا نستبعد أي فرضية وسنرى بعد الليلة ما سيختاره رئيس الجمهورية".

وقال دارمانان إن أكثر من 200 من أفراد الشرطة أصيبوا منذ اندلاع الاضطرابات واعتقل المئات من مثيري الشغب، مضيفا أن متوسط أعمارهم 17 عاما.

وأصدر لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم بيانا نادرا دعوا فيه إلى الهدوء. وقالوا في بيان نُشر على حساب النجم كيليان مبابي على إنستغرام: "يجب أن يتوقف العنف لإفساح المجال للحزن والحوار وإعادة الإعمار".

ونهب اللصوص عشرات المتاجر واضرموا النار في نحو 2000 سيارة، منذ بدء أعمال الشغب.