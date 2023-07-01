فرنسا تُهدد المُحتجين باختراق حساباتهم على سناب شات

ياسر رشاد - القاهرة - هددت "فرنسا" المُحتجين باختراق حساباتهم على تطبيق "سناب شات" في أعقاب أعمال الشغب، وأكد وزير العدل الفرنسي، "إريك دوبون موريتي"، أنه ينبغي على المدعين العامين أن يطلبوا من مشغلي الانترنت الحصول على عناوين IP الخاصة بالشباب الذين يدعون لأعمال شغب على التطبيق.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت، قال دوبون موريتي "على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، يُمكن قراءة "احذروا، سوف يخترقون حساباتنا". وهذا صحيح. فليفهم الأطفال بوضوح أننا سنخترق حساباتهم. يُمكن للسُلطة القضائية، عند الطلب، أن تُطالب المُشغلين بتوفير عناوين IP، مما يسمح لنا بمعرفة أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ليقولوا "متى وأين وكيف سيحطمون كل شيء". إنه أمر لا يُطاق".

وتابع: "يجب ألا ندعهم يفكرون في أنه يُمكنهم استخدام "سناب شات" والاختباء، وأن لهم الحرية في كتابة ما يريدون".

وتُمثل "سناب شات" شبكة تواصل اجتماعي مُستخدمة على نطاق واسع في فرنسا، حيث يتم فيها نشر مُعظم مشاهد أعمال الشغب التي تحدث في البلاد.

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احتجاجات عنيفة في أنحاء فرنسا:

وتشهد العاصمة باريس ومُدن فرنسية أخرى، لليلة الخامسة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مُراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عُمره برصاص شرطي.

من ناحية أخرى، قال وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، إن الأولياء الذين يُشارك أبناؤهم القصر ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا في أعمال الشغب ليلًا سيُواجهون عقوبة عامين سجنًا وغرامة 30 ألف يورو.

وحث إريك دوبون موريتي النيابة على تذكير الآباء بهذا القانون في كُل مرة يُمثل فيها الأطفال القصر أمام القضاء.

وأضاف: "يجب أن نقول للوالدين مرة أخرى أن عليهم تربية أبنائهم، لأن تربية الأبناء ليست من مسؤولية الدولة.. يُمكن للدولة أن تُساعد الآباء، لكنها لا يُمكن أن تحل محلهم".

ودعا وزير العدل الفرنسي الشباب إلى الامتناع عن الانسياق وراء دعوات التخريب عبر شبكات التواصل، حيث أعلن أن 30% من الذين الموقوفين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم السبت، إن 1311 شخصًا اُعتقلوا في أعقاب أحداث العُنف والشغب المُستمرة لليوم الخامس على التوالي.