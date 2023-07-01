جامعة القصيم تنشر رابط الدليل الإرشادي للقبول للعام الجامعي الجديد 1445

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت جامعة القصيم السعودية رابط الدليل الإرشادي للقبول للعام الجامعي الجديد 1445هـ، والذي يشمل الجدول الزمني لإجراءات القبول، وشروط وآلية القبول، وآلية التقديم، والتخصصات المتاحة.

وأوضحت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن "الدليل الإرشادي للقبول" للعام الجامعي 1445هـ متاح عبر الرابط التالي.. https://short.qu.edu.sa/QEuUg

كما أعلنت الجامعة خلال الأسبوع الماضي عن موعد التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ، بداية من يوم الأحد الموافق 28 ذي الحجة 1444هـ/ 16 يوليو 2023، وينتهي التقديم يوم الخميس 2 محرم 1445هـ/ 20 يوليو 2023، وذلك من خلال موقع الجامعة الرسمي.

موعد التقديم على البكالوريوس والدبلوم العام بجامعة القصيم

نبذة عن جامعة القصيم

يشار إلى أن جامعة القصيم إنشئت تنفيذًا للخطة الوطنية السعودية في توسيع التعليم العالي والجامعات، وصدر القرار ذو الرقم 22042/ب/7 بإنشاء جامعة القصيم في العام الدراسي 1424 / 1423هـ وكانت حينها تشتمل على سبع كليات تابعة لفرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود في منطقة القصيم؛ وبهذا أصبحت الجامعة الأولى في المنطقة، وذلك وفق ما نشرته الجامعة عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أنها من أوائل الجامعات الحديثة، بعد الجامعات السبع، من حيث النشأة والتطور والتوسع وتحقيقًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للنهوض بالعملية التعليمية، فقد فتحت كليات جديدة نظرًا لتزايد أعداد خريجي الثانوية العامة في جميع مناطق القصيم.

وارتفع عدد الكليات في العام الجامعي 1428/1427هـ نتيجة لضم كليات المعلمين وكليات التربية للبنات في مدن منطقة القصيم (وعددها تسع كليات) إلى الجامعة.

كما شهد العام الجامعي 1429/1428هـ ضم وإعادة هيكلة الكليات الصحية (وعددها أربع) والتي كانت تابعة لوزارة الصحة، واستمر التوسع في إنشاء الكليات الجديدة في جامعة القصيم ليصل العدد حاليًّا إلى (38) كلية متواجدة في (12) محافظة في منطقة القصيم إضافة إلى المقر الرئيس في المدينة الجامعية بالمليداء، بالإضافة إلى عمادة الخدمات التعليمية المشرفة على السنة التحضيرية وعمادة خدمة المجتمع المشرفة على برامج الدبلومات المختلفة.