شكرا لقرائتكم خبر عن القومي لحقوق الإنسان: ثورة 30 يونيو منعطف تاريخي قدم دروسا في إعلاء مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكري العاشرة لثورة 30 يونيو التي خرج فيها جموع المصريين للتعبير عن رفضهم لسياسات جماعة استهدفت إقامة دولة لا تقوم علي القانون، وتميز بين المواطنين لصالح فصيل محدد، وهو ما هدد البلاد بانقسامات عميقة وانزلاقها لعصور الظلام .

وقال المجلس فى بيان له، إن القيمة الكبري لثورة الشعب في 30 يونيو 2013 تكمن في توحيد المصريين لصفوفهم في ساعة الخطر لوقف انزلاق بلدهم إلي منعطف الفوضى، مضيفا :"لقد أفرزت ثورة 30 يونيو أول دستور في تاريخ مصر يعترف بحقوق الإنسان، كأحد دعائم المجتمع ويجعل الإلتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان استحقاقا دستوريا واجب الأداء. كما أطلقت ثورة 30 يونيو توجها جديدا يدعم تحقيق الحقوق الشاملة للمواطن المصري".

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن ثورة 30 يونيو ستظل في ذاكرة الأمة المصرية واحدة من المنعطفات التاريخية الكبري التي تقدم كل يوم دروسا للأجيال المتعاقبة في اعلاء المصلحة الوطنية والمواطنة والتعايش والمساواة وتحقيق العدالة.