شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صحة الشيوخ: المبادرات الصحية توفر مردودا إيجابيا وسريعا للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد صلاح البدرى عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الدولة بدأت فى تطوير القطاع الصحى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى بدأ بمحافظة الإسماعيلية ثم بورسيعد والأقصر وحاليا فى أسوان وحاليا جارى تنفيذ المرحلة الثانية.

وأضاف محمد صلاح البدرى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، فى الوقت ذاته تم إطلاق مبادرة حياة كريمة والتى أنشأت مشروعات وبنية تحتية لكثير من القرى التى كانت تعانى فى نقص كبير فى المجال الصحى، والتى عملت على رفع كفاءة المؤسسات الصحية بهذه القرى، وإنشاء وحدات جديدة.

أوضح محمد صلاح البدرى، أن الدولة استخدمت المبادرات الصحية للاهتمام بصحة المواطن وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة، والتى كانت صاحبة الفضل فى القضاء على الأمراض منها فيروس سى، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر وغيرها من المبادرات والتى توفر مردود إيجابى وسريع للمواطن.