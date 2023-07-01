انت الان تتابع خبر السوداني يزور مدخل بغداد الموصل: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، زيارة إلى موقع مشروع تطوير مدخل بغداد –الموصل، واطلع على سير عمل مراحل الإتمام فيه".

وأضاف البيان أن السوداني "تابع تفاصيل العمل وفق الجدول الزمني المرسوم"، مؤكداً "أهمية الالتزام بالتوقيتات والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع، بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بغداد وصورتها لدى الزائرين، لاسيما الداخلون إليها من مدخلها الشمالي".وشدد السوداني على "أن زيارته هذه تأتي لمتابعة الالتزام بالتوجيهات السابقة، وتنفيذ المسؤولين المعنيين، بمختلف مؤسساتهم ومسؤولياتهم، لواجباتهم".

وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة بذلت جهوداً كبيرةً من أجل إزالة التعقيدات الكثيرة التي اعترضت هذا المشروع، وتسببت بتحويله إلى مشروع متلكئ"، مشيراً إلى "ضرورة إزالة التعارضات عن مسار المشروع، أياً كانت أسسها ومناشئها، وحسم الطرق البديلة لسير الشاحنات، منعاً لتكدس طوابير السيارات وبما يؤدي إلى حدوث الزحامات، فضلاً عن التخفيف عن كاهل المواطنين"، داعياً المواطنين إلى "التعاون واستعمال الطرق البديلة التي تم تحديدها من أجل الإسهام في تسريع إنجاز المشروع".

كما عقد السوداني وفق البيان "اجتماعاً في موقع المشروع ضم ممثلين عن مختلف الجهات الفنية المعنية، تناول باقي مشاريع مداخل بغداد الستة ومراحل إنجازها والمعوقات التي تعترض تنفيذها".