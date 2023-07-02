شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": الرئيس السيسي حرص على الانطلاق من ثورة 30 يونيو لعصر التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الشعينى، عضو مجلس النواب بلجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر وستظل وراسخة في قلب وعقول جموع الشعب المصري العظيم، موجهاً التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية بالذكرى العاشرة لهذه الثورة التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ البشرية جمعاء.

وقال " الشعينى" إن القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة فى ثورة 30 يونيو عام 2013 بقيادة المشير عبد الفتاح السيسى آنذاك انحازت لإرادة الشعب لتنقذ مصر والمنطقة العربية بأسرها من مصير مظلم ووضع مصر على الطريق الصحيح، وسريعًا حقق الأمن والأمان والاستقرار وحارب الإرهاب، ثم انطلقت على أرض الوطن المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات وفى جميع أنحاء البلاد.

وأكد النائب هشام الشعينى أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة لإزاحة نظام حكم الفاشية الدينية الذى رفضه الشعب بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بل كانت نقطة انطلاق لعصر جديد عصر البناء والتعمير وعصر الإنجازات وانطلاق المشروعات القومية العملاقة وبناء الدولة المصرية الحديثة والديمقراطية دولة جديدة تستعيد بها مصر مكانتها ومجدها بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعرب عضو مجلس النواب عن ثقته فى قدرة مصر بفضل قيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وتماسك ووحدة شعبها على تخطى جميع الصعاب التى تواجهها وفى مقدمتها التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية، مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك نجاح مصر فى تخطى أزمة فيروس كورونا ونجاح الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس السيسى عام 2016 والتى ساندها كل المصريين.