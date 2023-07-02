خطأ تقني قاتل.. فيسبوك يفاجئ فنان بخبر وفاته (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - فوجئ جمهور الفنان والسيناريست إسلام حافظ بإعلان "فيسبوك" عن وفاته عبر حسابه الرسمي على التطبيق الشهير، مما أثارحالة من الجدل والقلق خلال الساعات القليلة الماضية، وفق ما ذكرت روسيا اليوم.

ولاحظ متابعو الفنان إسلام حافظ قيام التطبيق بالإعلان عن وفاته فور الدخول على حسابه الرسمي كالتالي "في ذكرى إسلام حافظ نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها".

كما خصص "فيسبوك" قسما خاصا لنعي إسلام، موضحاً "نأمل أن يكون هذا مكاناً يتذكره أصدقاء إسلام وعائلته وتكريمه"، وهو ما يقدمه "فيسبوك" في حالة وفاة من يمتلك حساباً على التطبيق الشهير".

وشارك "حافظ" مؤخراً بمسلسل "سره الباتع" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية إلى جانب مسلسل "سوق الكانتو" و تم عرضهما بموسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن إسلام حافظ يشارك ببطولة مسلسل "حدث بالفعل" وهو من نوعية مسلسلات التشويق والإثارة ومكون من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من 3 حلقات وتدور أحداثه حول الأمراض النفسية وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها والمقرر عرضه خلال العام الجاري.