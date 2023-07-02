شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إسكان النواب": ثورة 30 يونيو أبهرت العالم كله والرئيس انتصر لوحدة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن ثورة 30 يونيو ستظل خالدة ومحفورة بحروف من نور فى وجدان وقلوب جميع المصريين، مشيراً إلي أن هذه الثورة العظيمة التى انحاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربى آنذاك مع رفاقه الأبطال البواسل قادة القوات المسلحة، للشعب المصرى ونجحوا فى إنقاذ مصر وجميع الدول العربية والمنطقة بأسرها بل والعالم كله من حكم الفاشية الدينية ممثلة فى حكم جماعة الإخوان الارهابية.

وأكد " مسعود " أن مصر ستظل بخير وستتغلب وتنتصر على جميع التحديات والمشكلات التى تواجهها بفضل وحده شعبها العظيم ووقوفه يدا واحدة خلف قيادته الحكيمة ومع جميع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن هذه الثورة الشعبية أبهرت العالم وكان لها دورها الكبير فى الحفاظ على بلادنا من التمزق والتقسيم، لافتا إلى أن صقور وبواسل جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة كان لهم دورهم البطولى فى حماية هذه الثورة وتحقيقها لجميع أهدافها وإسقاط حكم دولة المرشد ممثلا فى جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وقال "مسعود" إن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر ومهدت الطريق لاستقرار المجتمع في شتى المجالات وكان لها دورها فى استعادة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، وتحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر، متوجهاً بالتهنئة للرئيس السيسى والقوات المسلحة والشرطة الوطنية والشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لهذه الثورة التاريخية.