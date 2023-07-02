شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عزت نائب التنسيقية: 30 يونيو ثورة كسرت المخطط الإقليمى والدولى للفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو كانت ثورة الضرورة التي فرضت الاصطفاف على كل القوى الوطنية المصرية "السياسية والشعبية "، مضيفا أنه في الوقت نفسه فرضت على العديد من القوى السياسية والشعبية العربية، وعلى العديد من الحكام العرب ضرورة مساندة الثورة الشعبية الأكبر في التاريخ الإنساني كله .

وأضاف عمرو عزت فى مقال له نشر على موقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان :"في 30 يونيو .. كل العرب ثاروا"، أن 30 يونيو كانت ثورة الضرورة التي كسرت المخطط الإقليمي الدولي للفوضى الخلاقة، وأحبطت أخطر مؤامرة لتفتيت وتفكيك الدول الوطنية و الجيوش العربية.

وتابع النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" مكاسب 30 يونيو لم تكن مصرية فقط ،بل امتدت لكل العرب ، فقد نهضت مصر فاستهضت أشقائها، بثورة حفظت للعرب وجودهم و أمنهم، لولا ثورة 30 يونيو لتوقف قلب الأمة بأكملها ، فهي الثورة التي أعادت الروح لمصر والحياة للأمة العربية".