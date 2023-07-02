انت الان تتابع خبر إيران تحذر مواطنيها من السفر لهذه الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن "ممارسة التمييز ضد المهاجرين وعدم تقبلهم وعدم تصحيح التعامل الخاطئ معهم من قبل بعض الدول الاوروبية، أدى إلى خلق اوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين ومنهم في فرنسا، والمطلوب هو قيام الحكومة الفرنسية باحترام مبادئ الكرامة الانسانية وحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي للمواطنين، ووقف التعامل التعسفي مع مواطنيها".وتابع: "من المتوقع أن تنهي الحكومة الفرنسية العنف ضد شعبها من خلال احترام المبادئ القائمة على كرامة الإنسان وحرية التعبير وحق المواطنين في التظاهر السلمي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن بلاده "تراقب عن كثب التطورات الحالية في فرنسا"، مردفاً: "نظرًا للوضع غير الآمن وغير المتوقع في فرنسا، نطلب من مواطنينا الإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد تجنب حركة المرور غير الضرورية في فرنسا ومناطق الصراع".

وأكمل "على المواطنين الإيرانيين الامتناع قدر الإمكان عن القيام برحلات غير ضرورية إلى فرنسا في ظل الأزمة الحالية".

