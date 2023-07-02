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محتجون يهاجمون منزل عمدة مدينة ليل لو روز الفرنسية

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب العمدة على تويتر: "الليلة الماضية... تعرض منزلي للهجوم وكانت عائلتي ضحية محاولة اغتيال".

وبحسب قوله، أثناء تواجده في مكتبه، حاول مجهولون اقتحام منزله في سيارة ثم إضرام النار فيه، ما أدى إلى إصابة زوجته وأحد أبنائه جراء الهجوم.


وصباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.

واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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