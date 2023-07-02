انت الان تتابع خبر محتجون يهاجمون منزل عمدة مدينة ليل لو روز الفرنسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب العمدة على تويتر: "الليلة الماضية... تعرض منزلي للهجوم وكانت عائلتي ضحية محاولة اغتيال".

وبحسب قوله، أثناء تواجده في مكتبه، حاول مجهولون اقتحام منزله في سيارة ثم إضرام النار فيه، ما أدى إلى إصابة زوجته وأحد أبنائه جراء الهجوم.



وصباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش على طريق في نانتير، والذي رفض، وفقًا لمسؤولي الأمن، الامتثال لمطالبهم.

واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات. وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.

