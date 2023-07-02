فرنسا.. تواصل أعمال الشغب لليوم الخامس على التوالي والشرطة تعتقل 719 شخصا

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتقلت السلطات الفرنسية 719 شخصا ليل السبت - الأحد، في خامس يوم من أعمال الشغب التي تستمر في فرنسا، على خلفية قتل الشرطة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما، من أصول عربية.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن إصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة.

وتضررت مدن باريس ومرسيليا وليون بسبب أعمال الشغب والنهب والتدمير للممتلكات.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن ليلة أمس السبت، كانت أكثر هدوءا، بسبب الإجراءات الحازمة لضباط إنفاذ القانون.

كما أوضحت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنه تم نشر 45 ألفا من رجال الشرطة وقوات الدرك ورجال الإطفاء، بمختلف أنحاء فرنسا.

وفي العاصمة باريس، عززت الشرطة الفرنسية من اجراءاتها الأمنية في شارع الشانزليزيه التاريخي في المدينة بعد دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع به.

وتسبب مقتل الشاب نائل في أزمة بفرنسا، حيث أظهرت مقاطع مصورة من أنحاء مختلفة في البلاد حرائق مشتعلة، فيما أطلق متظاهرون ألعابا نارية على الشرطة وأحرقوا سيارات وممتلكات عامة.