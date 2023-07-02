انت الان تتابع خبر على خطى والده وجده.. وفاة حاج أثناء أداء مناسك الحج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل إعلام مصرية إن الحاج محمد سليم قاسم، وشهرته محمد سعد قاسم، من محافظة البحيرة، وهو مدير بريد إدكو المتقاعد، سافر لأداء فريضة الحج، هذا العام، وتم إبلاغ الأسرة بوفاته السبت، وقد نعاه أهالي مدينة إدكو مسقط رأسه.وكشف الدكتور جمال أمين قاسم، ابن خال المتوفي، أن حادثة وفاة محمد تشبه حادثة وفاة والده، الذي وافته المنية أيضا منذ أكثر من 30 عاما أثناء رحلة الحج وكذلك جده.

ونعى الدكتور جمال قاسم، استشاري العظام بإدكو، الراحل قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توفي إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة، أثناء أداء فريضة الحج، ابن خالي الحبيب الحاج محمد سليم قاسم، وشهرته محمد سعد سليم قاسم، رئيس مجموعة بريد رشيد وإدكو سابقا، وكأننا على موعد مع لقاء الله في هذه البقعة المقدسة، حيث توفي هناك والده خالي سعد سليم قاسم ووالده جدي لأمي شيخ بلدية إدكو الحاج سليم غيطاني قاسم، أثناء الحج أيضا، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة".