انت الان تتابع خبر مصرع واصابة العشرات في إطلاق نار بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل الاعلام انه "وقع حادث إطلاق النار، خلال حفل بحي بروكلين في بالتيمور، كان أكثر من 100 شخص حاضرين عندما أطلق مسلح مجهول ما لا يقل عن 30 طلقة، مما أسفر عن مقتل أربعة اشخاص واصابة العشرات".وأعلنت السلطات الأميركية "تواجد أطقم طبية ورجال طوارئ والقائم بأعمال مفوض شرطة مدينة بالتيمور في موقع إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الأحد".

وقالت الشرطة إنها "تعتزم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق من الأحد".

