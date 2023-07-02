انت الان تتابع خبر بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات.. القبض على متهمين في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من أبطال مكافحة مخدرات بابل من إلقاء القبض على متاجريْنِ بالمخدرات بحوزتهما (180) ألف حبة نوع كبتاجون في محافظة بابل بالجرم المشهود".



وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق احكام المادة (28) مخدرات عن جريمة تجارة المخدرات لينالا جزاءهما العادل".

