انت الان تتابع خبر المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بالمئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل الإعلامية: "تجول المستوطنون في باحات الأقصى على شكل مجموعات ومارسوا طقوسا دينية يهودية، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية".

وتحذر القوى الوطنية والدينية المقدسية من "استمرار اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين وممارستهم طقوسا استفزازية بباحات الأقصى أمام مرأى المصلين والزوار".



واعتبرت أن "هذه الممارسات والاقتحامات هي تمهيد لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، الذي ترفضه كافة القوى الدينية والوطنية المقدسية"، مؤكدة أن "الحرم القدسي الشريف، بمساجده وباحاته، البالغة مساحته 144 دونما مكان مقدس وخاص للمسلمين فقط".