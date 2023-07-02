انت الان تتابع خبر ضبط 10 أطنان من المواد الكيمياويَّـة المخالفة في شركة صناعة الأدوية بسامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لـ الخليج 365، ان "مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين تمكن من ضبط عشرة أطنان و(١٠٥) كغم من مادة (بروبرلين كلا يكول / MEG) المجهزة بمبلغ قدره ( ٧٨،٠٠٠،٠٠٠) ثمانية وسبعون مليون دينار تم إدخالها لمخازن الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء بدون قرار إحالة أو عقد، فيما تم ضبط أصل معاملة التجهيز الشكليَّـة الخاصة بها".وأضافت أن "العمليَّـة أسفرت أيضاً عن ضبط ( ١٤٠،٠٠٠) مائة وأربعين ألف متر من مادة (شريط PVC)، مع أصل معاملة التجهيز الشكليَّة وبمبلغ قدره ( ٧٥،٠٤٠،٠٠٠) خمسة وسبعون مليوناً وأربعون ألف دينار، كما تم ضبط أصل (٧) معاملات لتجهيز المواد الكيمياويَّـة المحالة على مكتبين أهليَّين".

ونوهت الدائرة: "بتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المبرزات أمام أنظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر استقدام المدير العام الحالي للشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء ، وكل من رئيس وأعضاء لجنة المشتريات فيها؛ استناداً الى أحكام المادة ( ٣٣١) من قانون العقوبات ".