انت الان تتابع خبر السودان.. الدعم السريع تعلن اسقاط طائرة حربية للجيش شمال الخرطوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القوات في بيان لها عبر تويتر، إن "طيران الجيش السوداني هاجم صباح اليوم عددًا من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاث؛ ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات بين المدنيين".

وأضاف البيان أن "عناصر قوات "الدعم السريع" "تصدوا لاعتداءات فلول النظام البائد بإسقاط طائرة من طراز (ميغ) كانت تقصف المواطنين الأبرياء".



وقال المتحدث باسم "الدعم السريع" في البيان إن القوات "لن تتراجع خطوة واحدة للوراء دون كسر حلقة الشر التي صنعها الانقلابيون والفلول الحالمون بالعودة إلى السلطة لممارسة طغيانهم على شعبنا العظيم".

وأعلنت قوات "الدعم السريع" في 3 مناسبات سابقة الأسبوع الماضي إسقاط طائرات مقاتلة من طراز "ميغ" و"سوخوي" تابعة للجيش السوداني في مختلف مناطق العاصمة".

