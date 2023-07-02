كلية الملك فهد الأمنية..بدء التقديم بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة الثانوية 1444

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت كلية الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد الموافق 14 ذي الحجة 1444هـ/ 2 يوليو 2023، باب التقديم بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي هذا العام 1444هـ، للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

كلية الملك فهد الأمنية..أخر موعد للتقديم على دورة البكالوريوس للعلوم الأمنية

وزادت معدلات البحث عن كلية الملك فهد الأمنية لمعرفة طريقة التقديم والشروط المطلوبة للالتحاق بدورة البكالوريوس للعلوم الأمنية رقم "67"، حتى يتمكنوا من التسجيل والتقديم قبل صباح يوم الأربعاء الموافق 17 ذي الحجة 1444هـ/ 5 يوليو 2023، حيث يتم غلق باب التقديم في هذا الموعد.

ولفتت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عبر حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الراغبين في الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية يمكنهم التقديم عبر منصة "أبشر- توظيف"، بوزارة الداخلية.

معايير التقديم على دورة البكالوريوس للعلوم الأمنية

وهناك بعض الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم لتلك الدورة منها: