كلية الملك فهد الأمنية..بدء التقديم بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة الثانوية 1444

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ياسر رشاد - القاهرة - فتحت كلية الملك فهد الأمنية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد الموافق 14 ذي الحجة 1444هـ/ 2 يوليو 2023، باب التقديم بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي هذا العام 1444هـ، للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.
كلية الملك فهد الأمنية..أخر موعد للتقديم على دورة البكالوريوس للعلوم الأمنية
وزادت معدلات البحث عن كلية الملك فهد الأمنية لمعرفة طريقة التقديم والشروط المطلوبة للالتحاق بدورة البكالوريوس للعلوم الأمنية رقم "67"، حتى يتمكنوا من التسجيل والتقديم قبل صباح يوم الأربعاء الموافق 17 ذي الحجة 1444هـ/ 5 يوليو 2023، حيث يتم غلق باب التقديم في هذا الموعد.
ولفتت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عبر حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الراغبين في الالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية يمكنهم التقديم عبر منصة "أبشر- توظيف"، بوزارة الداخلية.
معايير التقديم على دورة البكالوريوس للعلوم الأمنية
وهناك بعض الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم لتلك الدورة منها:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة.
- ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.
- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.
- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري).
- لا يقبل خريجي الأعوام السابقة.
- أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.
- ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة.
- أن يكون قد أدى اختبار التحصيل الدراسي (التحصيلي).
- أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (65%).
- ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.
- اجتياز اختبار القدرات العامة.
- أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).
- ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.
- ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية “غير سعودية”.