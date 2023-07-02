فتح باب القبول في كلية الملك فهد الأمنية.. الشروط المطلوبة وخطوات التقديم

ياسر رشاد - القاهرة - تم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1444 لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (67) في كلية الملك فهد الأمنية وذلك للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية، حسب ما أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

وشددت الإدارة العامة للقبول أن البيانات التي سيتم تسجيلها هي مسئولية مسجلها، وأي بيانات غير مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن سوف يتم أستبعاد مقدمها فوراً دون أي تردد كما هو الحال في تقديم الكليات العسكرية مثل التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية، لذا وجب التنبيه على دقة البيانات التي يتم تسجيلها، كما أعلنت عن ضرورة الإلتزام بموعد التسجيل المعلن من قبل الجهات المسئولة.

من المقرر أن يبدأ التقديم في كلية الملك فهد الأمنية اليوم الأحد الموافق 14 ذو الحجة 1444 الموافق 2 يوليو 2023، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 17 ذو الحجة 1444 الموافق 5 يوليو 2023.

كيفية التقديم

يتم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية إلكترونيا من خلال الدخول الي منصة ابشر لتوظيف واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع أبشر للتوظيف jobs.sa.

تسجيل البيانات المطلوبة للدخول للموقع.

من الصفحة الرئيسية حدد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1445.

أقرأ الشروط العامة للتقديم جيداً ثم أنقر على الموافقة عليها.

قم بملء البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية وأرفع المستندات المطلوبة.

أنقر على التعهد بدقة وصحة البيانات المسجلة وأنها تحت مسئوليتي.

ارسل الطلب وأحفظ برقم الطلب للمراجعة عند القبول المبدئي.

شروط التسجيل

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

يستثنى من صفة النشأة من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة هذا العام بمعدل 80% كحد أقل ويفضل الأعلى.

يشترط أن يكون حسن السير محمود السيرة غير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون لائق من الناحية الطبية ولا يعاني من أي أمراض تعيقه عن أداء مهام عمله.

أن يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية المعمول بها .

السن عند التقديم لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

أن يكون قد أدى أختبار القدرات العامة بمعدل لا يقل عن 70%.

أن يكون قد أدى أختبار التحصيل الدراسي وحصل على معدل لا يقل عن 65%.

في حال الزواج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

يجب أن لا يكون قد فصل من أي كلية أو معهد عسكري سابقاً لأي سبب من الأسباب.

ضرورة اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

أن لا يقل طول الطالب عن 168سم كحد أدنى للقبول ولا يزيد عن 188 سم

وبالنسبة للوزن لا يقل عن 52 كجم ولا يزيد عن 95 كجم

يشترط التناسق بين الطول والوزن وفق اللائحة المعمول بها في الكلية



نبذة عن كلية الملك فهد الأمنية



هي كلية أمنية تابعة لوزارة الداخلية السعودية تم إنشائها في 24 ديسمبر عام 1935 ميلادي، يقع المركز الرئيسي لها في العاصمة الرياض، وتحديداً في طريق خريص شرق المدينة، شعارها “الله أكبر يعيش الملك يحيا الوطن” يمنح الخريج شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية للعمل في ألأحدى قطاعات وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة للتقديم في الكلية

يجب رفع المستندات مع طلب التسجيل ويشترط أن تكون تلك المستندات دقيقة وصحيحة ومعتمدة من الجهات ذات الشأن والمستندات المطلوب رفعها في الطلب كما يلي.

بطاقة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول.

شهادة التخرج من الثانوية العامة.

شهادة المعادلة من وزارة التعليم السعودية في حال أن الشهادة من الخارج.

صورة من شهادتي القدرات العامة والاختبار التحصيلي موضح بهما الدرجات.

وأعلنت الكلية بعض التعليمات التي يجب الإلتزام بها ومن أهم تلك التعليمات ما يلي:

التقديم من خلال رابط بوابة التوظيف بوزارة الداخلية رابط أبشر توظيف فقط لا غير.

جميع المعلومات والبيانات التي يتم تسجيلها يشترط أن تكون صحيحة وهي مسئولية مقدم الطلب.

تسجيل البيانات وتقديم طلب الالتحاق بالدورة والحصول على رقم للطلب لا يعني القبول.

سوف يتم تحديد موعد أختبار كفايات اللغة العربية في وقت لاحق.

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