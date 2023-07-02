شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "حماة الوطن": البيان التاريخى لـ3 يوليو انحياز من الجيش لإرادة الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو استهدفت تصحيح المسار وانتشال مصر من الضياع بعد عام مرير عاشته مصر مع جماعات العنف والتطرف، مؤكدا علي أن بيان 3 يوليو الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينها، كان استشعار للقوات المسلحة بالخطر الذي يواجه البلاد لذا كان لزاما عليها التدخل والانحياز لإرادة الشعب المصري نحو التغيير.

وأضاف أن بيان 3 يوليو أعاد الروح مرة آخرى لجموع الشعب المصري بكل أطيافه، وهي اللحظة الذي استشعر فيها المصريون أن جيشهم يحميهم ويقف خلفهم ويحافظ على تراب هذا الوطن ومقدراته وثرواته، مشيرا إلى أن التلاحم الذي حدث بين الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة وشرطتنا المدنية كان أحد أسباب نجاح ثورته السلمية الشعبية التي أذهلت العالم.

وأوضح ان الذكري العاشرة لبيان 3 يولبو تأتي وقت ماتشهدة مصر من تلاحم كافة اطياف الشعب خلف قيادته الحكيمة بالحفاظ على ما تقوم بة مصر من مشروعات تنموية كبري وبنية أساسية جاذبة للإستثمار ونهضة صناعية وبناء وعلاقات وشراكات مع الدول الكبري على مستوي العالم حتى تتبوأ مصر مكانتها بين الأمم في ظل قيادة رشيدة تقود سفينتها إلي بر الأمان.