شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": بيان 3 يوليو ثورة نجاة لمصر والمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، إن بيان 3 يوليو عام 2013 والذي تتضمن خارطة طريق، كان بمثابة طوق النجاة وثورة إنحازت لمصر والمصريين.

وأشار "سويلم" إلي أن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسى آنذاك أزاحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية وأسقطت حكم المرشد، مؤكدا أن كل ما جاء في بيان 3 يوليو هو انحياز حقيقي لمصر بشعبها ومؤسساتها علي راسهم الجيش والشرطة.

وقال إن بيان 3 يوليو يعد يوم الخلاص من حكم جماعة الإخوان التي كانت ترسخ لحكم مستبد يسعي لتقويض إرادة المصريين، مؤكدا أن الدولة تمكنت من الخروج من الخندق المظلم الذى كان يحاول قوى الشر وضعها فيه، مشددا أنه اليوم وبعد مرور 10 سنوات، الجميع يشعر بنجاح ثورة 30 يونيو في تحقيق أكثر مما كنا نحلم به لبلدنا ووطننا الغالي مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أنه نظم احتفالية بمحافظة المنوفية بمناسبة ذكري 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان، لتذكير المواطنين بجرائم الإخوان ضد الوطن.