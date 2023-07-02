الدفاع الأوكرانية: تدمير مستودع ذخيرة ميداني للجيش الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأحد، تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للجيش الروسي، دون توضيح المزيد من التفاصيل عن مكان المستودع.

ووفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، نشر النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني أولكسندر بافليوك مقطع فيديو يُظهر ما وصفه بـ"تدمير مستودع ميداني للقوات الروسية"، قائلا: "عمل فرقة المدفعية ذاتية الحركة وفرقة المدفعية بأوامر من فرقة القيادة والاستطلاع المدفعية، تم تأكيد تدمير مستودع ميداني للعناصر الروسية.

إحباط 15 هجوما روسيًا

وفي سياق آخر، أعلن فاليري شيرشين، المتحدث باسم المركز الصحفي المشترك للقوات الأوكرانية في اتجاه تافريا، عن إحباط 15 هجوما روسيًا بمدينة مارينكا في دونيتسك، مشيرا إلى أن الجبهة هناك هي الأكثر شراسة بالنسبة لقوات الدفاع الأوكرانية.

وأوضح شيرشين أن الجيش الروسي يواصل العمليات الهجومية في هذا الاتجاه، سعيا للسيطرة على مدينتي مارينكا وأفدييفكا، مشيرا إلى أنه تم التصدي لـ15 هجومًا في منطقة مارينكا وحدها خلال اليوم الماضي.

وقال شيرشين -بحسب ما نقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن القوات الروسية نفذت أيضا خلال اليوم الماضي 10 غارات بطائرات كاميكازي بدون طيار، لافتا إلى أن منطقة أفدييفكا هي التي تعرضت لأشد أضرار حيث استخدم الجيش الروسي طائرة حربية مقاتلة لدعم الغارات هناك.

وحذر المسئول العسكري الأوكراني من أن "المعارك الضارية مستمرة في اتجاه تافريا بإقليم دونيتسك"، موضحا أن القوات الأوكرانية تبذل قصارى جهدها لتحقيق التقدم واكتساب موطئ قدم عن طريق إزالة الألغام والاستطلاع الجوي والقصف المدفعي ضد القوات الروسية، لكن في الوقت نفسه قال شيرشين إنه "لم يحن الوقت بعد للإعلان عن عدد الأمتار أو الكيلومترات التي استعادتها أوكرانيا".

وأوضح أن "اتجاه تافريا في دونيتسك خلال اليوم الماضي شهد 19 معركة قتالية بين الجيشين الروسي والأوكراني باستخدام الدبابات وقاذفات الصواريخ والمدفعية، كما شنت القوات الروسية 562 غارة على مواقعنا".

على جانب متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الأحد إصابة ما لا يقل عن 4 من سكان مدينة خيرسون إثر غارة روسية استهدفت مبنى سكني في المدينة.

وكتب مكتب المدعي العام الأوكراني - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية - "أصيب أربعة على الأقل من سكان المدينة نتيجة غارة استهدفت مبنى سكني ويجري الآن توضيح البيانات الخاصة بالضحايا".

وبحسب معطيات التحقيق ، قصفت القوات الروسية ظهر اليوم أحد الأحياء السكنية في خيرسون من الأراضي المحتلة مؤقتًا في المنطقة، حيث تضررت أهداف البنية التحتية المدنية من الحطام .. ويقوم المدعون ومحققو الشرطة بإجراءات التحقيق اللازمة.

وفي سياق منفصل، صرح نائب قائد البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسي نيزبابا، بأن القوات البحرية الأوكرانية تستعد حاليا لعملية إزالة الألغام من البحر الأسود.

وقال نيزبابا - في تصريحات متلفزة - "إن دول أعضاء حلف شمال الأطلسي ناتو قد تنضم إلى عملية إزالة الألغام من البحر الأسود في المستقبل"، لافتا إلى أنه تم إنشاء مقر يقوم بالفعل بتطوير مثل هذه العمليات بالاضافة إلى الاتفاقيات مع الشركاء خاصة الدول الأعضاء في الناتو.

وأشار إلى أن عدد الألغام في البحر الأسود قد زاد عدة مرات بعد أن فجر الروس سد كاخوفكا، موضحا أن روسيا قامت بإنشاء نظام كامل من حواجز الألغام خوفا من هجوم مضاد أوكراني عبر نهر دنيبرو .

وأضاف نائب قائد البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسي نيزبابا " من الصعب للغاية مقارنة عدد الألغام التي كانت في البحر قبل هذا الحدث المأساوي بما لدينا اليوم".

على الجانب الروسي ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية نحو 515 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال في آخر 24 ساعة .

وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد - إنه خلال الـ24 ساعة الماضية صدت القوات الروسية جميع المحاولات الهجومية للقوات الأوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

وأوضح أنه في محور دونيتسك تمكنت القوات الروسية من صد 11 هجوما، وتصفية ما يصل إلى 360 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعا أمريكي الصنع من طراز M119 ومدفعا ذاتي الدفع من طراز كراب بولندي الصنع، وكذلك مدافع هاوتزر ذاتية الدفع .

وفي محور كراسني ليمانسك، أشار المتحدث الى أنه تم صد ثلاث هجمات أوكرانية ونتيجة لذلك تمت تصفية ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعين من طراز D-30.

وفي محور كوبيانسك، أضاف كونشينكوف أنه تم صد هجومين للقوات الأوكرانية في لوجانسك، وإحباط أنشطة مجموعة تخريب أوكرانية وتصفية 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20.

وذكر المتحدث أنه تم استهداف وضرب وحدات حاولت التوغل في جزيرة أنتونوفسكي في منطقة جسر أنتونوفسكي على محور خيرسون ، وتم تحييد ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر M777 .

وأشار إلى أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بمقاطعة زابوروجيه ، و تدمير 14 طائرة مسيرة في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه.