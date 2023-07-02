عبر أبشر.. رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية هذا العام

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت كلية الملك فهدالأمنية صباح اليوم الأحد الموافق 14 ذي الحجة 1444هـ/ 2 يوليو 2023 ، في استقبال طلبات خريجي الثانوية العامة هذا العام 1444هـ، للتقديم على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم "67" للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

أخر موعد للتقديم بكلية الملك فهد الأمنية

وتصدرتقديم كلية الملك فهد الأمنية مؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع فتح باب التقديم الإلكتروني على دورة البكالوريوس للعلوم المنية والتي كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية أعلنت منذ أيام عن تفاصيل التقديم عبر بوابة (أبشر- توظيف) بوزارة الداخلية، على أن يسمر التقديم حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 17 ذي الحجة 1444هـ/ 5 يوليو 2023.

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" رابط التقديم قائلة:" فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (67) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط http://jobs.sa" .

كلية الملك فهد الأمنية

يشار إلى أن كلية الملك فهد الأمنية نشأت عام 1354هـ في مكة المكرمة بأمر من الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تحت اسم "مدرسة الشرطة"، وفي بدايتها كانت تخرج اعدادًا قليلة جدًا لا تتجاوز في بعض الدورات ثمانية ضباط وبإمكانيات متواضعة، وذلك وفق ما نشرته الكلية عبر موقعها الإلكتروني.

وأخذت بعد ذلك في التطور بشكل تدريجي، ومرت بمراحل عديدة من التطور، من أهمها عنندما نقلت إلى مدينة لرياض في مقر جديد وإمكانيات أكبر، وكان ذلك عام 1384هـ، وتغير اسمها إلى كلية الشرطة، ثم حظيت بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز ، وتشرفت بحمل اسمه.