السعودية.. رحيل الأمير طلال بن منصور وصلاة الجنازة بعد العشاء بالمسجد الحرام

ياسر رشاد - القاهرة - الأمير طلال بن منصور.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان الديوان الملكي السعودي خبر وفاته صباح اليوم الأحد الموافق 14 ذي الحجة 1444هـ/2 يوليو 2023.

وأعلن الديوان الملكي اليوم وفاة الأمير طلال بن منصور، وموعد صلاة الجنازة:"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد الموافق 1444/12/14، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة..تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أن الأمير الراحل طلال بن منصور الذي توفته المنية عن عمر يناهز 73 عامًا، كان أحد رؤساء الاتحاد التاريخيين وأحد أهم رموزه عبر تاريخ النادي، وتولى رئاسة نادي الاتحاد لأول مرة بين عامي 1974 و1981، ثم ترأسه في فترة ثانية بين عامي 1983 و1985.

فيما نعاه أنمار الحائلي رئيس مجلس ادارة مؤسسة نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق:" رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور الذي رحل عنا وترك لنا ذكرى لن تنسى في تاريخ الاتحاد لشخصية أجمع الاتحاديون على محبتها والعرفان لها بالفضل في الحفاظ على نادينا من مصير مجهول أثناء مرحلة في غاية الصعوبة من تاريخه لذلك استحق لقب الأمير المنقذ".

كما ودعه أحمد كعكي نائب رئيس نادي اتحاد جدة السعودي مغردًا:" فقد نادي الاتحاد اليوم رمزاً حفر اسمه بمداد العطاء السخي والحب الصادق لهذا الكيان، فنال تقدير الجميع ومحبتهم. .اللهم ارحم عبدك صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور واسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين".