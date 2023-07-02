الجيش الأوكراني يقتحم تحصينات للقوات الروسية باتجاه باخموت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، "اقتحام تحصينات القوات الروسية باتجاه باخموت، بغطاء وقصف مدفعي"، فيما تستمر العملية العسكرية الأوكرانية المضادة، الساعية لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

الجيش الأوكراني

وقال الجيش الأوكراني إن "فرقة المشاة الثالثة" نجحت في اقتحام تلك التحصينات، لتحقق تقدما باتجاه باخموت التي كانت مسرحا لمعارك دموية على مدار شهور، انتهت بإعلان قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة السيطرة عليها، وتسليمها للجيش الروسي.

بدوره، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت ودمرت 8 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز (شاهد 136) و3 صواريخ (كاليبر كروز) أطلقتها القوات الروسية على مناطق بجنوب ووسط وشرق أوكرانيا".

وحذرت السلطات الأوكرانية من "غارات روسية محتملة في مناطق العمليات العسكرية الجنوبية الشرقية"، لافتة إلى وجود "نشاط كثيف لطيران القوات الروسية في المنطقة".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها "دمرت دبابة أوكرانية ومحطة مراقبة في محور علميات خيرسون، بواسطة طائرات مسيرة.

وانطلق دوي صفارات الإنذار في مناطق خيرسون ودينيبروبتروفسك وميكولايف.

وفي بيلغورود الروسية، أعن حاكم المقاطعة أن "الدفاعات الجوية الروسية اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أوكرانية".