انت الان تتابع خبر النزاهة: القبض على مدير مكتب الهيئة بمحافظة الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمت وفق مذكرة قضائيَّـة صادرة عن محكمة تحقيق مكافحة جنايات الفساد المركزية، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، أن "ملاكاتها نفذت أمر القبض بحق مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار؛ بتهمة التواطؤ مع المتهم الأول الذي كان يشغل مدير تقاعد المحافظة".وأشارت الدائرة إلى أن "اعترافات أدلى بها مدير تقاعد الأنبار السابق، بعد تنفيذ أمر قبض صادر بحقه، قد قادت إلى اتهام مدير مكتب الهيئة بالتوطؤ معه؛ من أجل التغاضي عن مجموعة من التهم المنسوبة إلى المتهم الأول خلال مدة عمله".

وأضافت، أن "التحقيقات الأوليَّـة أثبتت تواطؤ مدير مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار مع مدير تقاعد المحافظة السابق؛ من أجل ترويج معاملات التقاعد الوهميَّـة والمزورة، والاستحواذ على مبالغها بغض النظر عن الخروقات المقترفة، والتستر على جرائمه مقابل رشى "مبالغ ماليَّـة" كان يسلمها إليه في بيته".

وتابعت ان "العمليَّـة، التي أشرف على تنفيذها بشكل مباشر رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة القاضي (حيدر حنون) ونفذت؛ استناداً إلى احكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، اسفرت عن الإطاحة بمدير المكتب، وسيق إلى قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره".

