انت الان تتابع خبر المانيا تكشف سبب عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شولتس في رد على سؤال حول سبب عدم إرسال ألمانيا صواريخ مجنحة طويلة المدى الألمانية السويدية إلى أوكرانيا، "نتحقق بعناية من جميع الطلبات التي نتلقاها، ولكن بالنسبة لنا، هناك مبدأ أشاركه مع الرئيس الأمريكي: لا نريد أن تستخدم الأسلحة التي نرسلها لاستهداف الأراضي الروسية".



ولا تعترف ألمانيا في الوقت نفسه، بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وشبه جزيرة القرم كأجزاء من روسيا.

