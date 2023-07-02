انت الان تتابع خبر الأعرجي و بلاسخارت يبحثان تداعيات حرق نسخة المصحف الشريف بالسويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل بمكتبه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت".

واستعرض الأعرجي خلال اللقاء، "نتائج زيارته الأخيرة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وما تمخض عنها من اجتماعات تنسيقية، لمواصلة دعم المجتمع الدولي للعراق في مجال مكافحة الإرهاب والملف الإنساني".



وبحث الأعرجي مع بلاسخارت، بحسب البيان "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، لاسيما تداعيات حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد".

وجدد مستشار الامن القومي، تأكيد العراق على أهمية "دعم المجتمع الدولي في ملف مخيم الهول السوري والعمل على غلقه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

