بايدن يزور المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا

ياسر رشاد - القاهرة - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا في الفترة من 9 إلى 13 يوليو.

زيارة بايدن إلى المملكة المتحدة

وفي المحطة الأولى، سيزور بايدن لندن للقاء الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "لتعزيز العلاقة الوثيقة" بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» يومي 11 و 12 يوليو، وأخيرا سيزور هلسنكي لحضور قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال.

وانضمت فنلندا رسميا إلى الحلف الأطلسي في أبريل. وكانت طلبت انضمامها في فبراير 2022 بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومثلها فعلت السويد.

ويستقبل بايدن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في البيت الأبيض لمناقشة عملية انضمام بلاده.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن رحلة بايدن الأوروبية تهدف إلى تعزيز حلف الناتو ضد روسيا مع استمرار حرب أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه يريد أن تتلقى بلاده التي تتصدى للغزو الروسي دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد الحرب خلال قمة مهمة هذا الشهر. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف، قال زيلينسكي: نحن بحاجة في قمة فيلنيوس إلى إشارة واضحة للغاية وجليّة، مفادها أنّه يمكن لأوكرانيا أن تصبح بعد الحرب عضواً كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي. وأضاف أنّ هذه الدعوة للانضمام إلى الحلف هي الخطوة الأولى، خطوة عملية جدّاً، وستكون مهمّة جدّاً بالنسبة إلينا.

ويلتقي دبلوماسيون كبار من تركيا والسويد، الخميس، تزامنا مع زيارة كريسترسون إلى البيت الأبيض، في مقر حلف الأطلسي في بروكسل لإجراء محادثات حول طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف. وكانت تركيا تراجعت عن اعتراضها على ترشح فنلندا التي أصبحت عضوا في حلف الأطلسي في أبريل. ويضغط مسؤولون غربيون على أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر، مشددين على أن السويد وفت بشروط اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا العام الماضي. ويشمل هذا الاتفاق التزاما بتنفيذ حملة أمنية ضد مجموعات كردية معارضة، على غرار حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة على أنه إرهابي، علما بأنه مدرج على لائحتها السوداء.