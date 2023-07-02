انت الان تتابع خبر أوكرانيا تتحدث عن تقدم القوات الروسية على عدة محاور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت ماليار إن "القوات الروسية تتقدم على محاور أفدييفكا وماريانسك وليمان في جمهورية دونيتسك".

ووصفت المتحدثة الوضع في هذا الجزء من الجبهة بأنه "صعب إلى حد ما"، حيث أكدت أن القوات الأوكرانية تواجه مقاومة جدية خلال هجومها المضاد.



وذكرت مجلة "نيوزويك" أن الغرب لم يتبق لديه عمليا أي كمية من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز "ستينغر" لإرسالها إلى القوات الأوكرانية، ما يؤثر بشكل جدي على قدراتها القتالية.

وانطلق الهجوم المضاد الذي روجت له كييف طويلا في 4 حزيران، في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا وأرتيومفسك، حيث كان زخم الهجوم الرئيسي متركزا في محور زابوروجيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علق على الهجوم المضاد بالقول إن قوات كييف لم تنجح في أي محور من المحاور القتالية، حيث تكبدت خسائر فادحة وتم تدمير المئات القطع الحربية.