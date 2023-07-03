مصدر امنى : مرتكب حادث تصادم القاهرة الجديدة ليس ضابط شرطة

ياسر رشاد - القاهرة - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بأن مرتكب حادث التصادم بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة ، والذى أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرون "ضابط شرطة".

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المعادى، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى رجال الحماية المدنية بلاغا مفاده بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعادى، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتواصل جهات الأمن الكشف عن ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بينما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع جعفر بمنطقة الطالبية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتواصل جهات الأمن الكشف عن ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.