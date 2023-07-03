شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: بيان 3 يوليو طوق النجاة للدولة المصرية ويوم استرداد الكرامة والخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن بيان 3 يوليو 2013 جاء بمثابة طوق النجاة للدولة المصرية واستجابة لملايين المصريين الذين خرجوا فى جميع ميادين مصر للخلاص من الجماعة الإرهابية.

وتابع هندى:" الثورة المصرية نجحت يوم 3 يوليو، في تحقيق ما ناشدت به من تحقيق عدالة اجتماعية وتحسين الرعاية الصحية والخدمات التعليمية، وأن ما أعقب 3 يوليو، نتاج للتحول من حالة اللادولة والفوضى التى كانت تشهدها الدولة المصرية، لعهد جديد، حيث فرضت مصر نفسها بقوتها على العالم كله بعد ما كانت هناك مقاطعات دولية، متابعا:" واجهنا هذا التحدى بقوة وبجدارة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية وأصبحت محط أنظار الجميع".

وأكد عضو مجلس النواب، أن 3 يوليو، يوم الخلاص والنجاة من حكم مستبد كان يسعي لتقويض إرادة المصريين، وصورة 30 يونيو من أعظم الثورات فى التاريخ الحديث حيث وقف العالم كله يشاهد الجموع الغفيرة الاى خرجت فى الميادين للخلاص من الجماعة الإرهابية التى كانت تسعى لبث الفرقة والفتنة بين أبناء الشعب المصرى.

ولفت إلى أن الدولة تمكنت من الخروج من الخندق المظلم الذى كان يحاول قوى الشر وضعها فيه، مشددا أنه اليوم وبعد مرور 10 سنوات، الجميع يشعر بنجاح ثورة 30 يونيو في تحقيق أكثر مما كنا نحلم به لبلدنا ووطننا الغالي مصر.