ياسر رشاد - القاهرة - وقعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومدنيين لبنانيين عند الخط الأزرق، إذ اقتلعت جرافات إسرائيلية الأشجار خارج السياج واخترقت مترا واحدا خلف الخط، وأطلق الجنود ذخيرة حية، وفق روسيا اليوم.

وشملت الاشتباكات إلقاء القنابل الصوتية على المدنيين اللبنانيين الذين حاولوا منع المناورات، ما أدى في نهاية المطاف إلى تدخل من الجيش اللبناني.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الموجودة في الموقع "ردت بإجراءات تهدف إلى تفريق المتظاهرين، حيث ألقى عدد من المشتبه فيهم الحجارة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله أعاد إحدى الخيام التي أقامها في مزارع شبعا إلى الأراضي اللبنانية.