شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب تكشف بلوغ عدد العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية 306.3 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، في تحليلها لبيانات مشروع موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2023/2024، بلوغ عدد العاملين بالهيئات بمختلف مجموعاتهم الوظيفية نحو 306 آلاف و299 عاملا مقابل نحو 458 ألفا و171 عاملا للسنة المالية 2019/2020 بنفص يبلغ نحو 151 ألفا و872 عاملا بنسبة 33% وبنفص بنسبة 30% للسنه المالي 2022/2023.

وقالت اللجنة، إن الاعتمادات المخصصة لمقابلة متطلبات الوظائف الدائمة بلغت نحو 7 مليارات و736 مليون جنيه للسنة المالية 23/24 مقابل نحو 7 مليارات و185 مليون جنيه للسنة السابقة، بزيادة تبلغ نحو 551 مليون جنيه بنسبة 7.7%.

ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة فى العام المالى 23/24 نحو 481449 مليون جنيه مقابل قيمة قدرت فى العام المالى 22/23 بنحو 354572 مليون جنيه بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه.

وتشمل ما يقدم من الخزانة للهيئات دعم بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه تشمل مبالغ مستحقة للهيئة الوطنية للإعلام واشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتأمين الصحى وما يؤول من الخزانة للهيئة القومية للسكة الحديد.

ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 نحو 298946 مليون جنيه، وبالتالى يكون من المقدر أن تكون صافى العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية فى العام المالى 23/24 قد بلغ 18503 ملايين جنيه، يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة.